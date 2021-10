Svezia, l’assenza di Ibra: “Triste per noi ma anche per lui”

Il centravanti rossonero, che domani compie 40 anni, non ci sarà con la sua nazionale. Il ct della Svezia: “Non è ancora al top”.

La nazionale svedese ha annunciato sul proprio sito ufficiale che Zlatan Ibrahimovic non risponderà alla loro chiamata. Il centravanti dei rossoneri, che fino ad ora è sceso in campo solo con la Lazio e che domani compirà 40 anni, sta ancora recuperando dal problema al tendine. E’ ancora lontano dall’essere al top della forma e non lo avrà a disposizione infatti neanche Stefano Pioli per il match di domenica sera contro l’Atalanta.

Le parole del ct della Svezia

Il commissario tecnico della Sveiza, Janne Andersson, ha commentato così l’assenza di Ibra per i match di qualificazione ai Mondiali contro Kosovo e Grecia: “Sfortunatamente Zlatan non è così avanti nella sua riabilitazione da poter far parte della prossima convocazione. Triste per noi e triste anche per Zlatan“. A prendere il suo posto tra i convocati sarà Gyökeres, attaccante 23enne del Coventry City.