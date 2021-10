Dalla Spagna – Milan, strategia pronta: doppio affare col Real Madrid

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan ha comunicato al club di voler riscattare a titolo definitivo il giocatore. Questo consentirebbe ai rossoneri di prelevare a gennaio l’altro trequartista

Ha ormai conquistato tutti con le sue giocate e suoi gol, Brahim Diaz. Il folletto spagnolo, dopo l’addio di Calhanoglu che gli ha assicurato il posto da titolare, è entrato nelle grazie di Stefano Pioli e di tutto il club rossonero. Già tre gol in sei gare di campionato e un assist realizzato, ma a prescindere dai numeri, Brahim ha dimostrato quanto è imprescindibile per questo Milan. Insieme a Leao e Saelemaekers, padroneggia quasi ogni azione offensiva dei rossoneri e le sue capacità di puntare e saltare l’uomo sono qualcosa di straordinario.

Il Milan ha faticato parecchio per riaverlo con sè, data la lunga trattativa portata avanti con il Real Madrid in estate. Alla fine, Brahim Diaz è tornato a Milanello attraverso la formula del prestito oneroso biennale con diritto di riscatto fissato a 19 milioni di euro. In questi due anni, il Milan dovrà versare nelle casse dei blancos 3 milioni di euro (1,5 per stagione). Dalla Spagna, però, ci arriva un’indiscrezione assolutamente rilevante. Il Milan vorrebbe esercitare il diritto di riscatto già al termine di questa stagione.

Milan, riscattare Brahim Diaz per arrivare ad Isco

Il noto portale spagnolo di mercato, todofichajes.com, fa sapere secondo proprie notizie che il Milan ha già comunicato al Real Madrid di voler riscattare Brahim Diaz la prossima estate. Maldini e Massara, in accordo con l’area tecnica, sarebbero assolutamente decisi ad acquistare a titolo definitivo il 22enne spagnolo e quindi pagare i 19 milioni di euro del diritto di riscatto.

Il Milan, gli schemi di Pioli, dipendono tanto dalla presenza del folletto iberico. Ma attenzione, perchè todofichajes.com aggiunge un altro particolare dettaglio. Ovvero, che la dirigenza rossonera avrebbe avuto premura di comunicare la propria decisione su Brahim al Real per avere un vantaggio notevole sull’acquisizione di Isco. Sappiamo bene che il trequartista veterano è in scadenza di contratto nel 2022, e che il rinnovo è qualcosa di davvero complicato.

Il Milan dando la parola ai blancos per Diaz, starebbe pensando di ottenere un vantaggio per ingaggiare Isco già a gennaio ad una cifra conveniente e da pattuire nel più breve tempo possibile. Sarebbe una gran mossa di mercato! L’esperienza di Isco sarebbe davvero utile al Milan, e in quel ruolo Pioli ha assolutamente necessità di un altra pedina valida.