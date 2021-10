Calciomercato Milan, slitta il rinnovo: Maldini fiuta l’affare

Il Milan sta valutando un colpaccio in futuro per l’attacco. Molto dipenderà dal rinnovo di contratto del talento.

Il parco attaccanti del Milan in questa stagione sembra essere al completo, almeno numericamente. Il lavoro dei dirigenti in estate è servito a rimpolpare l’intera rosa rossonera, dando a Stefano Pioli un buon numero di scelte di formazione.

Il problema però è anagrafico: due elementi come Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud hanno già raggiunto un’età a dir poco matura e non mancano gli acciacchi fisici per entrambi. Non a caso i due centravanti salteranno per infortunio la trasferta odierna a Bergamo.

Ecco perché il Milan nel 2022 vuole tentare un colpaccio proprio in attacco. L’intenzione è quella di spendere gran parte del futuro budget di mercato per una punta giovane, di qualità e di prospettiva. Un erede di Ibrahimovic che è stato già virtualmente individuato dai dirigenti.

C’è un centravanti che il Milan (ma non solo) segue con grande interesse e considera un perfetto titolare per il prossimo futuro. Si tratta di Dusan Vlahovic, vero e proprio trascinatore della Fiorentina, la stella della squadra di mister Italiano.

Il numero 9 serbo è sulla bocca di tutti e fa gola a molti club internazionali. In estate è già stato vicino all’Atletico Madrid, ma la Fiorentina ha scelto di trattenerlo provando a blindarlo a lungo. Il suo attuale contratto scade a giugno 2023 e le trattative per il rinnovo sono già iniziate.

Ma secondo Sky Sport i negoziati sono ancora in alto mare, anzi, rischiano di incagliarsi definitivamente. La Fiorentina ha proposto 4 milioni netti a stagione a Vlahovic, mentre l’entourage dell’attaccante ha sparato alto, chiedendo cifre ben più superiori alla disponibilità di Rocco Commisso.

A questo punto il rinnovo si allontana, quasi definitivamente. Un assist automatico ai club interessati, tra cui il Milan che ha già sondato il terreno in passato. Paolo Maldini fiuta l’affare e osserva da lontano l’evoluzione della situazione contrattuale, tenendo Vlahovic in conto come un ideale colpo per rinforzare il proprio parco attaccanti.