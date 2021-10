Atalanta-Milan, probabili formazioni: Pioli ha deciso

Serie A, Atalanta-Milan: le probabili formazioni del big match di Bergamo. Gasperini e Pioli hanno praticamente scelto i loro schieramenti.

Stasera al Gewiss Stadium andrà in scena lo scontro diretto tra Atalanta e Milan. Dopo la vittoria dell’Inter, entrambe le squadre ci tengono a vincere per non perdere terreno in classifica. E prima del match di Bergamo ci sarà il Napoli che giocherà in trasferta contro la Fiorentina.

Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli chiederanno una super prestazione ai propri giocatori prima della pausa per le nazionali. L’ultimo confronto tra le due squadre ha visto i rossoneri vincere per 2-0 sul campo atalantino nell’ultima giornata dello scorso campionato. Un successo importante per la riconquista della qualificazione in Champions League.

Serie A, le probabili formazioni di Atalanta-Milan

L’Atalanta scenderà in campo con il consueto 3-4-2-1. In porta confermatissimo Musso, mentre in difesa sono recuperati sia Toloi che Palomino. Per completare il reparto Djimsiti è in vantaggio sull’acciaccato Demiral. Nessun dubbio a centrocampo, dove Zappacosta e Maehle agiranno sulle fasce con la coppia De Roon-Freuler che agirà al centro. Malinovskyi e Pessina saranno i trequartisti a supporto dell’unica punta Zapata.

4-2-3-1 per il Milan. Pioli ritrova Kjaer al centro della difesa, dove giocherà anche il confermatissimo Tomori. Sulle corsie laterali nessuna sorpresa, ci saranno Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra. In mediana Tonali e Bennacer, con Kessie che dovrebbe partire dalla panchina dopo l’espulsione contro l’Atletico Madrid in Champions League.

Alle spalle di Rebic il solito terzetto composto da Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao. Giroud non è al meglio fisicamente e non sarà nemmeno panchina, dove siederà per la prima volta anche Messias. Prima convocazione per il fantasista arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Crotone.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti (Demiral); Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pessina; Zapata.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Rebic.