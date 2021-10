Calciomercato Milan, opportunità dall’Arsenal: proposto ai rossoneri!

La squadra inglese ha offerto il calciatore al Milan. L’attaccante va in scadenza a giugno e arriverebbe dunque a parametro zero

Notizia che ha dell’incredibile quella che riguarda il Milan ed il mercato in entrata. Un top club di Premier League ha necessità di sistemare un attaccante che è in uscita e avrebbe pensato proprio ai rossoneri. Maldini e Massara ci pensano seriamente: potrebbe essere la pedina giusta per Pioli.

E’ un’opportunità importante quella che si è presentata ai rossoneri, ma ci sono vari argomenti di cui discutere e varie situazione che non vanno assolutamente sottovalutate. Si tratta di un giocatore importante per i Gunners, che però non sono riusciti a trattenerlo e si libererà a giugno a costo zero.

Leggi anche:

Occasione a parametro zero dall’Arsenal

Secondo quanto riportato da calciomercato.com Alexandre Lacazette può essere un’occasione davvero stuzzicante per i rossoneri. Il francese lascerà Londra a giugno e l’Arsenal ha contattato Maldini e Massara per capire se ci siano le condizioni per accaparrarsi il giocatore. Al trentenne non dispiacerebbe l’idea di approdare al Milan, ma dovrebbe rivedere il suo ingaggio.

Lacazette infatti guadagna attualmente 9 milioni di euro all’anno, una cifra ovviamente troppo alta e spropositata per le casse rossonere. Servirebbe uno sforzo importante da parte della punta dei gunners, considerando anche che il Milan sta cercando di ridurre sempre più il monte ingaggi. Si attendono maggiori sviluppi nelle prossime settimane: l’idea è interessante, ma concretamente si tratta di un’operazione molto complicata.