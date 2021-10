Addio Milan, trattativa avanzata: è in città

Non ci sarà il Milan nel futuro di Serge Aurier. Il terzino, svincolatosi dal Tottenham, è pronto a legarsi al Villarreal

Serge Aurier a più riprese è stato accostato al Milan. Soprattutto due estati fa, il terzino francese sembrava davvero vicino all’approdo in rossonero. Come tutti ricorderete, il club erano intenzionato a privarsi di uno tra Davide Calabria e Andrea Conti per far spazio al giocatore del Tottenham.

Le offerte non ritenute all’altezza spinsero poi il Diavolo a cambiare strategia, puntando su Dalot – capace di giocare sia a destra che a sinistra – in prestito secco.

Anche nel corso dell’ultima sessione di calciomercato si è fatto il suo nome come possibile vice Calabria. Questa volta più un’idea, che una vera e propria trattativa. Il giocatore ivoriano, come è noto, si è svincolato dal Tottenham e attualmente è libero.

Nel suo futuro, come raccontano in Francia, sembra davvero essere la Spagna e Liga. ‘RMCSport’ riporta che Auerier sarebbe in trattativa avanza con il Villarreal e ieri avrebbe assistito al match tra il sottomarino giallo e il Real Betis. Un segnale chiaro che testimonia come la fumata bianca sia davvero vicina.

Leggi anche:

La scelta a destra

Sul fatto che il terzino destro titolare del Milan sia Davide Calabria non ci sono più dubbi. Il calciatore, ieri anche con la fascia di capitano sul braccio, ha conquistato il mondo Milan, dalla dirigenza, passando per Pioli e i tifosi. Il rinnovo non ha fatto altro che certificare una storia d’amore che ha imboccato la strada giusta. E’ lui il presente ma anche il futuro del Milan.

Su vice Calabria, invece, ci sono meno certezze. Il club ha deciso di puntare su Florenzi, come rincalzo ma Pioli è finito per schierare Kalulu quando l’italiano scuola Milan è stato assente. L’ex Roma dovrà davvero far bene per riuscire a conquistare il riscatto