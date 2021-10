Milan, niente Nazionale maggiore per Tonali: il motivo

Sandro Tonali non risponderà alla chiamata arrivata ieri dal c.t. Roberto Mancini per la Nations League.

Una serata magica quella di ieri a Bergamo per il Milan, in particolare per uno dei suoi titolari attuali. Sandro Tonali ha confermato le sue straordinarie qualità, ma soprattutto la crescita consistente del classe 2000, che si è preso spazio e fiducia da tutti.

Un gol e tante giocate, sia difensive che costruttive, di grande pregio per Tonali. Non a caso dopo il 3-2 sull’Atalanta è arrivata automatica la chiamata del c.t. italiano Roberto Mancini. Il commissario tecnico della Nazionale maggiore lo ha indicato come nuova risorsa utile a centrocampo al posto dell’infortunato Pessina.

Per Tonali si tratterebbe di un ritorno con la maglia azzurra da ‘big’ dopo quasi un anno. L’ultima volta fu nel novembre 2020, nell’amichevole tra Italia ed Estonia. Eppure il sogno di Tonali si è interrotto nel giro di poche ore: il milanista non risponderà alla chiamata di Mancini.

Il motivo è legato ad un’altra chiamata ricevuta da Tonali, quella della Nazionale Under 21. Nei giorni scorsi il ventunenne rossonero era stato già inserito nella lista dei convocati del c.t. Paolo Nicolato, il quale punta forte su di lui come nuovo capitano del biennio appena iniziato.

La chiamata di Mancini non ha cambiato i piani: lo stesso Nicolato avrebbe chiesto al più esimio collega di lasciare Tonali all’Under 21 per gli impegni settimanali contro Bosnia-Herzegovina e Svezia, validi per le qualificazioni all’Europeo di categoria.

Dunque Tonali resterà con la selezione giovanile, della quale è certamente il leader designato e dove incontrerà Lorenzo Colombo, talento scuola Milan che sta facendo benissimo alla SPAL. Al suo posto la Nazionale maggiore ha chiamato l’interista Federico Dimarco, mentre per Tonali ci saranno occasioni future per mettersi in mostra con i grandi.