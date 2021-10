Luis Enrique su Brahim Diaz: “Cerco giocatori adatti al mio stile di gioco”

Il ct della Spagna ha parlato in conferenza stampa della non convocazione del fantasista del Milan e di altri due talenti della Serie A.

Il ct della Spagna Luis Enrique ha parlato nella conferenza stampa di vigilia alla semifinale contro di Nations League, in programma domani sera a San Siro contro l’Italia di Roberto Mancini. L’allenatore delle Furie Rosse ha risposto a varie domande fra cui quella su la non convocazione di alcuni fantasisti della Serie A, Luis Alberto, Fabian Ruiz e il rossonero Brahim Diaz. Queste sono state le parole del commissario tecnico: “Farei di tutto per parlare di chi non è in Nazionale, ma non è giusto. Tutti e tre stanno facendo benissimo. Fabian è venuto in Nazionale tante volte, ma non è giusto dire pubblicamente ciò che non mi piace dei singoli giocatori”.

Luis Enrique ha poi aggiunto: “Il mio compito è trovare i giocatori più adatti al mio stile di gioco. Tutti e tre potranno tornare in Nazionale ma poi io dovrò scegliere”. Con queste parole rimangono ancora delle speranze per i tre talenti del campionato italiano, quindi anche per il fantasista del Milan, che dovrà impegnarsi al massimo in questa stagione e sperare alla fine in una chiamata per il Mondiale in Qatar.