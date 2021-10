Belgio-Francia, Highlights Nations League: gol e sintesi – Video

Belgio-Francia, la cronaca e gli highlights della seconda semifinale di Nations League disputata all’Allianz Stadium di Torino, giovedì 7 ottobre

C’è anche Theo Hernandez tra i titolari della Francia schierata da Deschamps contro la collaudata formazione del Belgio che cerca la prima finale della storia in un torneo internazionale.

La prima occasione è per gli uomini di Martinez. Al 4′, Lloris è provvidenziale sulla conclusione di De Bruyne. Si gioca a gran ritmo con Mbappé imprendibile in velocità ma senza grandi occasioni create dalla Francia dalle parti di Courtois. Dal 20′, il Belgio prende definitivamente il controllo del match con un possesso palla prolungato che costringe la Francia sulla difensiva. Al 31′, Kounde compie un grande intervento in recupero su Hazard imbeccato in area da Lukaku. E’ il preludio al gol del Belgio che arriva al 36′ con una conclusione dall’interno dell’area di rigore di Ferreira Carrasco leggermente deviata dallo stesso Kounde.

La Francia accusa il colpo. Ci pensa Lukaku ad affossarla. Sul passaggio di De Bruyne, finta su Lucas Hernandez, ingresso in area e tiro da posizione defilata che sorprende un incerto Lloris sul proprio palo. 2-0 per il Belgio e Francia tramortita all’intervallo.

Leggi anche

Belgio-Francia, il secondo tempo

A inizio ripresa, il Belgio non entra in campo e la Francia ne approfitta. I campioni del mondo in carica imperversano nella metà campo avversaria e creano le premesse per la rimonta che arriva con i gol di Benzema e Mbappe. Al 61′, spettacolare la torsione in area dell’attaccante del Real che buca il compagno di squadra nei Blancos, Courtois, con un tiro incrociato. Il gol del 2-2 arriva invece su rigore concesso per netto fallo di Tielemans su Griezmann. Perfetta la trasformazione di Mbappé che insacca all’incrocio.

La partita diventa vibranre. Il Belgio si riaffaccia dalle parti di Lloris con il fendente dal limite di De Bruyne, deviato in angolo dal portiere transalpino. Al 76′, tocca al collega Courtois intervenire con una respinta sulla stoccata di Pogba dai 16 metri. Il finale è tutto da vivere. All’86’, il Belgio segna con Lukaku ma il gol viene annullato per fuorigioco di Carrasco, autore dell’assist. All’89’, l’apoteosi per la Francia. Bordata di Theo Hernandez dal limite. Courtois è battuto. Rimonta completata.

PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS DI BELGIO-FRANCIA | CLICCA QUI

Finisce 3-2 per i transalpini che domenica si giocheranno il trofeo con la Spagna in finale a San Siro. Tremenda delusione per il Belgio. Per la generazione d’oro dei Diavoli Rossi svanisce ancora il sogno di una vittoria internazionale.