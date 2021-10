ML – Milan, Giroud torna in gruppo. In 3 si allenano a parte

Importanti novità da Milanello. Un attaccante torna a disposizione di Pioli e ha svolto l’allenamento odierno insieme al resto del gruppo

Arrivano aggiornamenti importanti da Milanello. Finalmente Pioli può iniziare a respirare: Olivier Giroud è tornato a disposizione e si è allenato assieme al resto del gruppo rimasto in Italia nonostante la sosta per le Nazionali. Gli altri acciaccati invece proseguono il loro lavoro personalizzato.

Una notizia importante per l’ambiente rossonero che spera finalmente di non dover più preoccuparsi delle emergenze causa infortuni di vario tipo. L’obiettivo ora rimane quello di recuperare più giocatori possibili in vista del ritorno in campo previsto per sabato 16 ottobre contro l’Hellas Verona.

Leggi anche:

Ibrahimovic, Krunic e Bakayoko ancora a parte: le ultime

Con Giroud in gruppo Pioli recupera finalmente un attaccante di ruolo dopo che nelle ultime gare aveva schierato Ante Rebic come prima punta. Adesso il tecnico emiliano spera di recuperare anche gli altri giocatori ancora ai box. Parliamo di Ibrahimovic, Krunic e Bakayoko ancora alle prese con il recupero dai rispettivi problemi fisici che stanno impedendo loro di lavorare col gruppo.

C’è ancora un po’ di tempo prima della ripresa della Serie A. In particolare Ibrahimovic punta almeno alla convocazione in vista del Verona, mentre restano da osservare e valutare con attenzione le condizioni di Bakayoko e Krunic.