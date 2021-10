Materazzi: “Il Milan ha dei ragazzi terribili insieme a nonno Ibra”

L’ex centrale dell’Inter e della Nazionale ha detta la sua ai microfoni di Tuttomercatoweb sul campionato di Serie A 2021-22.

L’ex difensore dell’Inter Marco Materazzi, al termine dell’evento Nava Design Milano ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW. Queste le sue parole del campione del Mondo 2006 sul campionato di Serie A in corso: “Quest’anno ci sono cinque o sei squadre molto forti. C’è il Napoli che sta facendo benissimo, il Milan che ha dei ragazzi terribili con un nonno fenomenale come Ibrahimovic che fa ancora la differenza”.

Un altro complimento quindi per quello che è stato il suo ex compagno in nerazzurro. Materazzi ha poi aggiunto, inserendo anche i bianconeri nella lotta al titolo: “C’è la Juve che non muore mai, vedrete che arriverà anche lei. E poi ci sono delle squadre che possono togliere punti alle squadre di testa, vedi la Fiorentina. Sarà un bel campionato”.