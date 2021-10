ML – Le ultime da Milanello: Giroud in gruppo, personalizzato per 3 rossoneri

Arrivano news da Milanello! La nostra redazione ha raccolto le ultime notizie sugli infortunati che si sono allenati nella giornata di oggi

Ancora giornata di allenamento per i rossoneri rimasti a Milanello e quindi non partecipanti agli impegni per le Nazionali. Le novità principali che ha raccolto MilanLive.it riguardano quei giocatori infortunati o che comunque sono in via di ripresa da problemi fisici. Importante il totale rientro in gruppo di Olivier Giroud, che oggi ha svolto un doppio allenamento insieme al resto dei compagni.

Chi invece ancora non ha recuperato del tutto è Zlatan Ibrahimovic, che anche nella giornata odierna ha svolto un lavoro personalizzato come anche Rade Krunic e Tiemouè Bakayoko. L’attaccante svedese verrà monitorato di giorno in giorno per comprendere se potrà far parte della lista dei convocati di Stefano Pioli per la gara di campionato contro l’Hellas Verona.

L’incognita permane invece sulle condizioni di Davide Calabria, il terzino rossonero che ha lasciato il ritiro dell’Italia a causa di un risentimento muscolare. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, non dovrebbe trattarsi di nulla di grave per Davide, che domani verrà sottoposto a tutte le visite del caso per comprendere la reale entità dell’infortunio.

Insomma, manca ancora qualche tassello fondamentale alla squadra di Pioli per potersi dire completa. Ma con un pò di pazienza e cautela, il mister rossonero potrà affrontare i prossimi impegni con una rosa numerosa e competitiva.