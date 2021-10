Nuovo San Siro, Sala: “Incontrerò presto Inter e Milan, ma alla fine deciderò io”

Giuseppe Sala è ancora primo cittadino di Milano e in veste di Sindaco è tornato ad esprimersi sul progetto del Nuovo San Siro

Terminate le elezioni comunali a Milano, con la conferma di Giuseppe Sala Sindaco, Milan e Inter non vedono l’ora di sistemare le ultime carte per iniziare i lavori del Nuovo Stadio. Ma se c’è una certa fretta da parte delle società interessate, stessa cosa non può dirsi del primo cittadino. Vuole vederci chiaro Giuseppe Sala, conscio della premura lecita di Milan e Inter.

A sua detta, Sala farà di tutto per andare incontro ai due club, che ovviamente non possono aspettare all’infinito una decisione. Intervenuto durante la conferenza stampa per presentare ufficialmente la nuova composizione della giunta, il Sindaco di Milano si è cosi espresso sul fatidico progetto del Nuovo San Siro: