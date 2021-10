Porto-Milan, la copertura tv del match di Champions: decisione ufficiale

Il Milan affronterà il Porto, in trasferta, nella terza giornata della fase a gironi di Champions League. Definita la copertura tv del match in programma martedì 19 ottobre

Un altro mini ciclo di partite ravvicinate e importanti per il Milan a ottobre dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali. Come a settembre i rossoneri avranno sette match da affrontare tra Serie A e Champions League prima di un nuovo stop previsto a metà novembre.

In campionato, a due settimane dalla brillante vittoria in casa dell’Atalanta, si riprende sabato 16 ottobre a San Siro contro il Verona rivitalizzato dopo l’arrivo di Tudor in panchina. L’anticipo è dovuto al successivo impegno di Champions League che vedrà il Milan opposto al Porto allo stadio Do Dragao, martedì 19 alle 20.45, in una partita decisiva per entrambe le squadre sia per mantenere vive le speranze di qualificazione agli ottavi quanto per l’eventuale terza posizione che garantirebbe uno spareggio con una seconda classificata dei gironi di Europa League per il passaggio agli ottavi di quest’ultima.

Leggi anche

Porto-Milan, la copertura televisiva

Porto-Milan, come tutte le partite di Champions League del martedì’, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport. Tuttavia, come accaduto per il match con l’Atletico Madrid, anche stavolta la sfida di Champions dei rossoneri sarà visibile, gratuitamente e in chiaro, anche su Canale 5. Da stamane, sulla rete ammiraglia Mediaset, sono in onda gli spot promozionali che annunciano la diretta del match che sarà visibile in streaming gratis anche sul sito di sportmediaset.

In contemporanea a Porto-Milan, martedì 19 ottobre si giocherà Inter-Sheriff Tiraspol che sarà trasmessa su Sky e, in streaming, su Infinity in abbonamento. La sfida di ritorno tra Milan e Porto è in programma mercoledì 3 novembre alle ore 18.45. Sicura la diretta su Sky, considerato che Amazon Prime ha l’esclusiva della partita con un’italiana in campo in programma mercoledì alle 20.45. I rossoneri torneranno a giocare in Champions di mercoledì in prime time, il 24 novembre, al Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid.