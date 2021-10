Brahim Diaz al centro del Milan | Si lavora al riscatto anticipato

Ormai personaggio centrale nel Milan odierno, Brahim Diaz potrebbe essere riscattato già con largo anticipo dal Real.

I numeri e le prestazioni di Brahim Diaz nella stagione appena iniziata sono esaltanti. Chi pensava che il giovane spagnolo potesse faticare a sostituire Hakan Calhanoglu negli schemi rossoneri ha sbagliato di grosso: qualità e personalità lo stanno facendo imporre come un titolarissimo.

Diaz è già al centro del Milan, rappresentando il trequartista ideale nello schema di mister Pioli. Sa giocare bene tra le linee ed è ampiamente migliorato in zona gol. Lo dimostrano le recenti reti decisive messe a segno contro Sampdoria, Cagliari e Spezia.

Non a caso, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, il Milan sta seriamente pensando di esercitare con netto anticipo il riscatto definitivo di Brahim Diaz. L’intenzione del club è quella di non lasciarsi sfuggire il talento di Malaga e farlo diventare a tutti gli effetti un calciatore del Milan.

Ostacolo Real Madrid: c’è l’opzione del contro-riscatto

La situazione contrattuale di Brahim Diaz è la seguente. Il Milan a luglio scorso ha ottenuto dal Real Madrid un prestito oneroso biennale. Ciò vuol dire che lo spagnolo resterà in rossonero fino al giugno 2023 a titolo temporaneo.

Il Milan si è però riservato anche un’opzione per il riscatto definitivo di Diaz, fissata a 22 milioni di euro. A complicare le cose c’è però la cosiddetta “recompra” che il Real ha voluto inserire. I blancos potranno riacquistare Diaz pagando 27 milioni circa, ovvero soltanto 5 milioni in più di quanto incassato.

Situazione intricata che però non spaventa il Milan. Ecco perché i dirigenti stanno già lavorando ai fianchi per provare a riscattare Diaz fin da subito, senza attendere la scadenza biennale del prestito. Le buone condizioni delle casse rossonere potrebbero agevolare la spesa di 22 milioni per trattenere un elemento così importante.

Brahim è al centro del gioco e del progetto Milan. Nonostante la stima di Carlo Ancelotti difficilmente lo sarebbe anche al Real Madrid. Ora va soltanto deciso se e quando tentare il riscatto evitando di perdere successivamente il talento malagueno.