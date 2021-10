ML – Infortunio Maldini, rientro a Milanello a scopo precauzionale

Importanti aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Daniel Maldini giunte direttamente alla nostra redazione: buone notizie per Pioli

C’è tanta preoccupazione in casa Milan per le condizioni fisiche di Daniel Maldini, rientrato anticipatamente e non al meglio dal ritiro della Nazionale Italiana Under 20 che stava partecipando al torneo “8 Nazioni”. Daniel aveva accusato un fastidio al tendine rotuleo.

Si è pensato subito ad una infiammazione della parte, con il giovane calciatore che aspettava di essere visitato dallo staff medico del Milan. Stefano Pioli era ovviamente preoccupato, in quanto poco prima aveva perso Messias per un problema muscolare.

Niente di grave per Daniel Maldini

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Daniel Maldini sarebbe rientrato a Milanello solamente a scopo precauzionale. Non dovrebbe perciò trattarsi di nulla di troppo grave per il figlio di Paolo, che peraltro compie vent’anni proprio quest’oggi.

🔴⚫️#Milan – Stando a quanto appreso, #Maldini ha fatto ritorno a Milanello, lasciando il ritiro della Nazionale Under 20, solo a scopo precauzionale. Nulla di grave. Al momento le sue condizioni non destano, dunque, particolari preoccupazioni — Martin Sartorio (@MartinSa1988) October 11, 2021

Sospiro di sollievo per il Milan e per Pioli, che potrebbe dunque averlo a disposizione già contro il Verona. In attesa di ulteriori esami, Daniel aspetta di conoscere le sue condizioni reali ma, lo ribadiamo ancora una volta, il suo problema al tendine rotuleo non dovrebbe essere grave.