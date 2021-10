Ranieri: “Contento per Pioli. La Juve lotterà per lo Scudetto”

Claudio Ranieri parla di Serie A. L’esperto tecnico italiano si sofferma sulla lotta scudetto. Lente di ingrandimento puntata su Stefano Pioli, che tanto bene conosce, e Allegri

Non sono bastate le ottime prestazioni con la Sampdoria, per rimanere in Serie A. Claudio Ranieri, dopo essere rimasto senza squadra, ha deciso di ripartire dalla Premier League. Lo ha chiamato il Watford ed è pronto a mettere in campo tutta la sua esperienza per salvarlo.

Intervistato da ‘Radio Anch’io Sport’, Claudio Ranieri ha parlato anche di Serie A. Immancabile una battuta sul Milan e su Pioli che conosce bene: “I rossoneri? Stefano mi piace – ammette il mister -, è un ottimo allenatore e sono contento per lui e per la carriera che sta facendo”.

Parlando della lotta scudetto si è così espresso – “Allegri può fare tutto – prosegue Ranieri -. Ci sono dei cicli, sicuramente, la Juve avrà bisogno di ritocchi o nel prossimo mercato o il prossimo anno, ma sono sicuro che i bianconeri torneranno a lottare per lo scudetto in questa stagione. Mourinho lo vedo bene, motiva e allena alla grande. Sarà una bella competizione con la Lazio di Sarri e perdere il derby può succedere. Il Napoli ha iniziato bene e penso che possa continuare così. Ci sono ottimi giocatori, Spalletti è un grande allenatore e l’ambiente è strepitoso”.

Occhi puntati in Serie A – “Acquistare giocatori dalla Serie A? Perché no – ammette – Abbiamo preso Nkoulou, ex Torino, che ci serviva molto”.