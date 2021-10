Verso Milan-Verona, due rientri importanti per Tudor

Buone notizie in casa Verona in vista del match contro il Milan. I gialloblu hanno ritrovato due giocatori molto importanti!

Mancano ormai meno di cinque di giorni al ritorno in campo della Serie A. Dopo la sosta per le Nazionali, il Milan si ritroverà a San Siro ad affrontare l’Hellas Verona guidato da Tudor. Stefano Pioli è ancora alle prese con diverse tegole! Oltre all’infortunio di Davide Calabria, oggi è arrivata la notizia di un problema fisico per Junior Messias. Ma non è finita qui, perchè anche Daniel Maldini è reduce da un leggero infortunio. Il figliol prodigo ha fatto ritorno a Milanello nella giornata di oggi, lasciando il ritiro dell’Italia U20.

Insomma, la maledizione relativa ai problemi fisici per i rossoneri sembra continuare indisturbata. Oltre ai tre sopracitati, il tecnico rossonero deve fare anche i conti con le risapute assenze di Florenzi, Bakayoko e Krunic. Ben sei giocatori indisponibili, con Zlatan Ibrahimovic ancora da valutare in vista della gara contro l’Hellas Verona. Solo notizie negative in casa Milan quindi. Diversa è la situazione della squadra di Tudor, prossima avversaria dei rossoneri, e che invece ha recuperato da infortunio due giocatori molto importanti e da considerare titolari.

Milan-Verona, Tudor sorride: recuperato Veloso e Faroni

Come riporta il quotidiano L’Arena, il Verona ha recuperato due pedine molto importanti in vista del match contro il Milan. Si tratta di Marco Davide Faraoni e Miguel Veloso. Il primo terzino destro, il secondo centrocampista, sono due giocatori fondamentali nelle gerarchie di Tudor. Soprattutto il primo, da sempre titolarissimo e pilastro dell’Hellas. Insomma, se il Milan va perdendo pezzi, il Verona li ritrova.

La formazione veneta dovrà però fare ancora a meno di Ilic. L’ex Manchester City non ha ancora recuperato dal pesante infortunio e salterà con certezza la gara a San Siro sabato sera.