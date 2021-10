Kessie in gol con la Costa d’Avorio: prima rete in stagione – VIDEO

Arriva il primo gol stagionale per Franck Kessie. Il centrocampista ha segnato con la sua Nazionale nella gara di qualificazione ai Mondiali

Il primo gol della stagione 2021/2022 Franck Kessie lo ha messo a segno con la sua Nazionale. Alle ore 18.00 è andato in scena Costa d’Avorio-Malawi, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022, e il centrocampista del Milan ha segnato il gol vittoria. Franck, come è suo solito fare, ha regalato il 2-1 alla Costa d’Avorio da calcio di rigore.

Una realizzazione perfetta la sua dagli 11 metri. A dimostrazione di come lontano da San Siro e dai condizionamenti psicologici dettati anche dal mancato rinnovo, Franck ritrova la lucidità adatta a fare bene. Il rigore sbagliato al Meazza nella gara tra Milan e Lazio non è stato ancora digerito dai tanti tifosi rossoneri, amareggiati per la promessa mai mantenuta sul rinnovo contrattuale.

Ad ogni modo, con la vittoria odierna, la Costa d’Avorio di Kessie comanda la classifica del girone D a quota 10 punti e vede sempre più vicino l’accesso alla terza fase delle qualificazioni ai Mondiali 2022. A gennaio, come ormai risaputo, Kessie, insieme a Bennacer, mancherà per un mese agli impegni con il Milan per disputare la Coppa d’Africa. Chissà da qui sino a quel momento come si evolverà la sua situazione in rossonero.

Per molti, l’addio a giugno è ormai certo!