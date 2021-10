Simon Kjaer a un passo da un grande obiettivo: in attesa del rinnovo

Tra candidatura alla vittoria del Pallone d’Oro e possibile rinnovo, Simon Kjaer è vicino a un altro grande obiettivo. Ecco quale

Una settimana da protagonista per Simon Kjaer. Domenica scorsa la bella vittoria del Milan a Bergamo contro l’Atalanta che ha riportato i rossoneri a -2 dal Napoli capolista. Giovedì, l’inserimento tra i candidati alla vittoria del prossimo Pallone d’Oro insieme a tutti i top player del calcio europeo. Sabato, un’altra grande prestazione stavolta con la nazionale danese vincitrice, in trasferta, con un rotondo 0-4 contro la Moldova. Un poker di reti al quale ha contribuito lo stesso Kjaer, capitano dei suoi, segnando, con un’esecuzione magistrale, il rigore dello 0-2.

La vittoria in Moldova ha avvicinato Kjaer (e la sua Danimarca) a un obiettivo importante ovvero la qualificazione diretta ai Mondiali di Qatar 2022 in programma tra un anno. Un cammino trionfale, finora, quello dei danesi nel girone F con 7 vittorie in altrettante partite e il primato a punteggio pieno con 7 punti di vantaggio sulla Scozia, seconda classificata e, al momento, qualificata agli spareggi.

Con altre tre partite da disputare, la qualificazione per Kjaer e i suoi è davvero a un passo. Il pass potrebbe arrivare già al prossimo turno con una vittoria casalinga contro l’Austria (ancora in corsa per il secondo posto) oppure con una mancata affermazione della Scozia attesa dalle Far Oer. A novembre, la Danimarca tornerà in campo a Copenaghen proprio contro le Far Oer prima della trasferta finale in Scozia.

Kjaer, obiettivo rinnovo con il Milan

Un grande momento in campo che Kjaer spera di coronare ulteriormente con il rinnovo di contratto con il Milan. L’intesa attuale va in scadenza nel 2022 ma non sembrano esserci dubbi sulla permanenza del danese in rossonero. Lo ha ribadito lui stesso in una recente dichiarazione: “Non abbiamo ancora parlato di rinnovo ma non ci saranno problemi. Sto bene al Milan e affronteremo il discorso con calma.”

A 33 anni, con il rinnovo in arrivo, Kjaer potrebbe legarsi praticamente a vita ai colori rossoneri.