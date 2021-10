Calciomercato Milan, Kessie conteso tra due squadre: la situazione

Il centrocampista ivoriano non ha ancora trovato l’accordo con il Milan per il rinnovo. Secondo la stampa c’è una squadra in vantaggio

Continua e sembra destinata a durare ancora molto a lungo la telenovela riguardante Franck Kessie. Il numero 79 rossonero è giunto probabilmente al capolinea della sua avventura col Milan, dato che il suo contratto va in scadenza il prossimo giugno e ancora non ha trovato un accordo con la dirigenza rossonera per il rinnovo.

Troppo alte le cifre al momento, quelle che Kessie vorrebbe guadagnare, per le casse societarie del Milan. Le parti sono ancora al lavoro per cercare di risolvere la questione, ma Maldini è stato chiaro: se il giocatore vorrà rimanere dovrà farlo alle condizioni della società.

Kessie tra Inter e Barcellona: blaugrana in vantaggio

Diversi quotidiani e giornalisti riportano ormai da giorni l’interessamento verso Kessie da parte di club come Inter e Barcellona, a cui si va ad aggiungere il Newcastle appena acquistato da imprenditori davvero molto ricchi. A dir la verità, sarebbe stato proprio l’entourage del giocatore ad offrirlo ai nerazzurri, andando quasi a voler infastidire i tifosi del Milan per quello che sarebbe un Calhanoglu-bis.

Ma la risposta dell’Inter questa volta sembra essere diversa: come riporta la nuova edizione del Corriere della Sera, la società di Zhang non potrebbe permettersi uno stipendio alto come quello che vuole Kessie, anche perché si sta cercando di contenere il più possibile i costi per risanare i debiti che sono parecchi.

Ecco che allora il Barcellona passa decisamente in pole per assicurarsi le prestazioni di Franck nella prossima stagione. A parlarne è il quotidiano spagnolo mundodeportivo, che spiega come il profilo dell’ivoriano sia praticamente perfetto per il team blaugrana, che vede in Kessie un giocatore completo dal punto di vista del fisico, dell’età e della situazione contrattuale.