Milan, è fatta per Mirante: la curiosità che lo lega a Donnarumma

Il Milan ha scelto di prendere lo svincolato Mirante dopo l’infortunio di Maignan e quello di Plizzari. La curiosità che lo lega all’ex portiere rossonero

Oggi è arrivata la notizia che Mike Maignan si è infortunato al polso e si sottoporrà ad un intervento. A breve ne sapremo di più sui tempi di recupero, ma adesso per la porta c’è una vera e propria emergenza.

Infatti, oltre al francese, il Milan deve fare i conti anche con l’infortunio di Plizzari, scelto come terzo portiere per questa stagione. Resta solo Tatarusanu, che sarà probabilmente titolare sabato contro l’Hellas Verona. Così Maldini e Massara hanno deciso di virare su uno svincolato: i contatti sono iniziati nella giornata di oggi e a breve ci sarà anche la chiusura. Accordo ad un passo sulla base di un contratto fino al termine dell’anno con opzione per il rinnovo. Stando a quanto riferito da Daniele Logo, il nuovo portiere potrebbe essere iscritto nella lista UEFA per la Champions League senza alcun problema.

Mirante e il legame con Donnarumma

Stiamo parlando di Antonio Mirante, rimasto svincolato dopo la sua ultima esperienza alla Roma. C’è una curiosità su questo portiere: è nato e cresciuto a Castellammare di Stabia, la stessa città di Gianluigi Donnarumma, appena passato a costo zero dal Milan al Paris Saint-Germain. I rossoneri quindi avranno un altro portiere stabiese dopo Gigio e anche dopo Antonio Donnarumma, il fratello del classe 1999, anche lui andato via a parametro zero (oggi al Padova, in Serie C). Un aspetto molto interessante anche perché Castellammare sembra proprio la città dei portieri: oltre a Mirante e ai due Donnarumma, la storia recente della Serie A ha avuto anche Gennaro Iezzo, l’ex numero uno del Napoli, anche lui proveniente da quella scuola. Un dato davvero incredibile e che dà una sorta di continuità alla porta del Milan per il prossimo anno, a meno di colpi di scena delle ultime ore.