Milan, può andare in Bundesliga | Nuovi intrecci

Il quotidiano francese Le 10 Sport rivela che sulle tracce dell’attaccante francese, seguito in estate dalla società rossonera, ci siano ora il club tedesco.

Nella scorsa estate il Milan ha messo sul taccuino numerosi giocatori per ogni reparto. La dirigenza rossonera ha lavorato su più fronti e non è impossibile che stia continuando a monitorare alcuni dei profili prima individuati.

Uno dei ruoli più attenzionati da Maldini e Massara è stato l’attacco, con tanti nomi che sono rimbalzati nei giorni di luglio e agosto. Il tutto prima ovviamente che si decidesse di puntare su Olivier Giroud e sull’attaccante del Monaco, ex Genoa, Pietro Pellegri.Tra i vari profili c’era stato quello di un giovane proveniente dalla Ligue 1. E’ dopotutto molto nota la predilezione dei rossoneri per il mercato francese, che aveva portato il club di via Aldo Rossi sulle tracce di Randal Kolo Muani, centravanti di proprietà del Nantes. Maldini lo studiava sia come prima punta che come esterno, date le sue ottime doti di velocità.

L’Eintracht Francoforte vicino a Muani

Tuttavia negli ultimi giorni dalla Francia parlano di un altra destinazione probabile per l’attaccante. Il portale ‘Le 10 Sport’ infatti mette in pole position in tedeschi dell’Eintracht Francoforte. Quella della Bundesliga, secondo il quotidiano, sarebbe una destinazione gradita al classe 1998, autore già di due reti e due assist nelle prime otto partite in Ligue 1.

Difficili quindi attualmente pensare che Muani possa rappresentare un obiettivo concreto per il Diavolo, che in rosa ha già ben tre attaccanti di ruolo (Ibrahimovic, Giroud e Pellegri) e che secondo le ultime indiscrezioni vorrebbe puntare al giovane Lorenzo Lucca in caso di eventuali uscite. Quella del centravanti del Nantes rimane quindi un’idea nata nella scorsa estate e, molto probabilmente, ormai tramontata.