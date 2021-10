Mercato, il mediano francese non ha ancora rinnovato: il Milan osserva

Occhi del Milan in Francia: la dirigenza rossonera segue da mesi un giovane centrocampista francese, il cui contratto va in scadenza a giugno 2022

Un occhio al campo e uno al mercato: Maldini e Massara continuano a seguire gli sviluppi di mercato riguardanti alcuni giovani calciatori che possono essere utili al Milan in prospettiva futura. Da Lucca a Yacine Adli, già acquistato per la prossima stagione, si seguono diversi profili.

Pioli vorrebbe anche qualche pedina di esperienza da inserire in rosa già nel mercato di gennaio, in modo tale da completare la squadra in tutti i reparti. Con Junior Messias ancora ai box, Giroud e Ibrahimovic che ancora non danno certezze dal punto di vista fisico e Kessie sempre più lontano dal rinnovo, il Milan deve muoversi molto attentamente sul mercato.

Milan, si fa sempre più concreta l’idea Kamara a zero

Boubacar Kamara non ha ancora rinnovato il suo contratto con l’Olympique Marsiglia e va in scadenza il prossimo giugno. Si tratta di un centrocampista classe 1999, dunque molto giovane ma già con esperienza alle spalle. Il mediano francese ha svolto tutta la trafila giovanile nel Marsiglia ed i tifosi lo reputano già una bandiera, ma sembra non voler proseguire la sua avventura con i francesi.

Il Milan osserva già da diversi mesi la vicenda e presto potrebbe formulare un’offerta alla società. Il calciatore viene valutato all’incirca venti milioni di euro, ma se il rinnovo non dovesse arrivare i rossoneri potrebbero preparare un’offerta già a gennaio ad un prezzo decisamente ridotto. L’altra opzione, più probabile, potrebbe essere quella di aspettare giugno per prendere Kamara a parametro zero facendogli firmare un precontratto sei mesi prima.

Si tratta di un centrocampista moderno, che nonostante i soli 21 anni ha già nel suo curriculum 130 presenze con la maglia del Marsiglia e diverse convocazioni nelle categorie giovanili della Nazionale Francese. In attesa di una chiamata di Deschamps, Kamara deve decidere quale sarà il futuro: il Milan lo aspetta per fargli fare il tanto desiderato salto di categoria.