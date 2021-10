Addio a zero in Serie A: l’Inter sfida il Milan

Non arriva il rinnovo di Lorenzo Insigne. L’attaccante accostato al Milan potrebbe lasciare a parametro zero il Napoli. Attenzione all’interessamento da parte dell’Inter

Non solo Franck Kessie. Anche il futuro di Lorenzo Insigne tiene banco in questi giorni. Il rinnovo dell’attaccante italiano appare alquanto complicato al pari di quello del centrocampista ivoriano.

Nei giorni scorsi ci sono stati dei contatti diretti tra l’entourage dell’azzurro e il presidente del Napoli de Laurentiis, che hanno fatto giustamente pensare ad un avvicinamento delle parti. La situazione, però, stando a quanto raccontano i media stamani, non appare così positiva, come si poteva immaginare.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, il numero uno del club campano avrebbe alzato la propria offerta, passando dagli iniziali 3,5 milioni più bonus a 4,6 milioni, la cifra che percepisce attualmente. Un importante sforzo, che però non sembra bastare. Pisacane, infatti, avrebbe richiesto al Napoli circa 7 milioni di euro. Il procuratore vorrebbe così che gli venisse riconosciuto anche un bonus per il cartellino.

Leggi anche:

Futuro da scrivere

Inevitabilmente la trattativa appare bloccata ma non del tutto naufragata, anche perché il volere di Insigne sembra ancora essere quello di continuare a giocare con la maglia della propria città. Bisogna capire, adesso, se le parti decideranno davvero di venirsi incontro.

Il giocatore, non è un segreto, è stato accostato anche al Milan. Nei mesi scorsi l’agente è stato avvistato a Casa Milan, nella sede del club, e non è da escludere che sia stato fatto un sondaggio. Oggi, però, le squadre più interessate sembrerebbero essere l’Inter, che sarebbe disposta a mettere sul piatto sei milioni di ingaggio, e il Manchester United.

Sui giornali di stamani si parla, inoltre, anche di una possibilità americana per Insigne. Al momento, però, sembra davvero poco percorribile tale ipotesi