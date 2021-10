Milan, ritorno di fiamma a gennaio | Concorrenza dalla Serie A!

Concorrenza al Milan per il fantasista francese del Brest. La Nazione riporta che sul 23enne è piombata anche la Fiorentina di Commisso.

Mancano ancora diversi mesi al famoso mercato ‘di riparazione’ di gennaio, eppure il Milan sembra aver già le idee chiare sulle eventuali operazioni da mettere a segno per puntellare una rosa considerata comunque già completa. Maldini e Massara proveranno a sfruttare le occasioni che si presenteranno, e continuano a seguire alcuni profili già monitorati in passato.

Nelle idee del club potrebbe esserci la possibilità di portare subito a Milano Yacine Adli, per rinforzare il centrocampo, ma non solo. In agenda c’è in programma anche l’arrivo di un trequartista, il solito Romain Favre. I rossoneri potrebbero infatti trovare in un altro club italiano una concorrente sul mercato per il loro obiettivo primario.

Anche la Fiorentina su Faivre

Secondo l’edizione odierna de La Nazione, infatti, anche la Fiorentina starebbe pensando a Faivre per rinforzarsi in attacco. Il suo nome si aggiunge alla lista dei desideri del club viola, nella quale figurano già i nomi di Domenico Berardi e di Borya Mayoral. Commisso potrebbe tra l’altro cedere Vlahovic nella prossima sessione di mercato e i tal modo avrebbe la liquidità necessaria per fare operazioni importanti in entrata.

Il fantasista del Brest è stato molto vicino al Diavolo quest’estate, ma alla fine la richiesta di 15 milioni da parte del club francese è stata ritenuta troppo alta. Negli ultimi giorni si vocifera che la società di via Aldo Rossi può tornare ad affondare il colpo sul classe 1998 a gennaio, dal momento che Messias non ha fino ad ora garantito il suo contributo alla squadra di Pioli.