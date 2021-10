Milan, c’è l’accordo col giocatore | Dalla Spagna: colpo a gennaio!

Dalla Spagna continuano ad accostare il talento ai rossoneri. Maldini ha l’accordo col giocatore e potrebbe cercare l’affondo a gennaio.

Le linee guida per il mercato di gennaio del Milan sono state già tracciate. I rossoneri saranno vigili a gennaio su ipotetiche occasioni che possano permettere di rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Inoltre andranno a lavorare in prospettiva, in vista di giugno e della prossima stagione. I profili sono quelli conosciuti. A centrocampo Maldini punta forte su Yacine Adli: il talento del Bordeuax è stato già acquistato ed è rimasto in prestito in Francia. Si sta decidendo se aspettare la prossima stagione per averlo o se anticipare il suo arrivo a Milano già a gennaio, considerando che Kessie e Bennacer non ci saranno per gli impegni in coppa D’Africa. Per l’attacco il primo nome è Lorenzo Lucca, l’attaccante del Pisa che sta facendo faville in Serie B, mentre sulla trequarti il prescelto sembra essere ancora lui.

Leggi anche:

Milan a un passo da Faivre

In Spagna continuano ad accostare il classe 1993 al Diavolo. I rossoneri sono stati vicini al suo acquisto la scorsa estate prima virare sul brasiliano Junior Messias. Maldini non è riuscito a trovare l’accordo con il Brest che chiedeva 15 milioni, a fronte dei 12 offerti. L’ex Crotone è incappato però in nuovo infortunio e dal suo arrivo non è ancora riuscito a dare il suo apporto alla squadra. Ecco perché la società medita di intervenire nuovamente in quel ruolo.

Faivre è partito forte anche in questo inizio di stagione, collezionato 2 reti e 4 assist nelle prime otto partite in Ligue 1, e questo ha spinto la dirigenza rossonera a continuare a seguire il fantasista, con l’obiettivo di tentare l’affondo a gennaio. Il Milan avrebbe raggiunto da tempo un accordo con il calciatore e tutto lascia pensare a una svolta positiva in vista della prossima sessione di mercato.