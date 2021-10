Milan, ecco la “King” Puma | Maglia speciale per i rossoneri – FOTO

Il sito Footy Headlines, da sempre in prima linea per le notizie sulle maglie dei club, rivela la nuova maglia “King” dei rossoneri.

Un’altra novità in vista in casa Milan. Lo sponsor tecnico del club rossonero, Puma, sta pensando di lanciare una nuova divisa per la squadra nel prossimo futuro.

Si tratta di una maglia, che nelle intenzioni dello sponsor, possa essere apprezzata non solo dai tifosi della squadra di Stefano Pioli, ma anche da tutti i collezionisti di casacche particolari delle squadre di calcio. Un altro progetto della Puma che nei mesi scorsi aveva lanciato anche la maglia versione “Street Soccer”. Questa maglia, detta anche “King” sarà presto disponibile anche per gli altri club legati al marchio tedesco e prenderà il nome di “Puma Milan Football Heritage Jersey”.

Milan, ecco la maglia “King” Puma

Secondo quanto riportato da Footy Headlines, la maglia non avrà il logo Emirates, presente invece sulla maglia ufficiale, e non sarà indossata dai calciatori per le partite. Ancora non vi sono informazioni riguardato il fatto che possa trattarsi di un t-shirt semplice o di una vera e propria maglia da gioco. Chi vorrà indossarla dovrà comunque avere un po’ di pazienza, dal momento che quest’ultima verrà messa in vendita solo a partire da marzo 2022. Ecco qui la foto, presa dal sito Footy Headlines: