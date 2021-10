Milan, pericolo Barcellona | Rivoluzione blaugrana: un rossonero nel mirino!

Il quotidiano spagnolo Sport rivela le precise richieste di Koeman, e che sul taccuino dei blaugrana è finito anche il calciatore rossonero.

Siamo soltanto ad ottobre ma il mercato è già entrato nel vivo. I club cominciano a muoversi in vista del mercato di gennaio e provano a rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione. Fra questi club c’è sicuramente il Barcellona, che non ha ancora metabolizzato l’addio di Messi ed è partito col freno a mano tirato in questa stagione.

Dalla Spagna arriva la notizia che nella lista di mercato per il centrocampo figuri anche un ‘milanista’. Secondo il quotidiano spagnolo i catalani, su richiesta di Ronald Koeman, hanno deciso di rinforzarsi in mezzo al campo con un nuovo innesto. Il tecnico olandese ha spiegato che serve un calciatore più fisico in quel reparto, che sia in grado di recuperare palloni e di completare quindi le qualità di due giocatori come Pedri e De Jong. Il profili ideale per l’allenatore era quello di Georginio Wijnaldum, trattato dai blaugrana in estate ma trasferitosi alla fine al Psg, alla corte di Pochettino.

Anche Kessie sul taccuino del Barcellona

Nei giorni scorsi Ferran Reverter, ad del Barcellona, ha fatto sapere che nel mercato invernale saranno disponibili nuove risorse da investire e si punterà all’acquisto di un mediano: fra i nomi in lista c’è anche quello di un rossonero, ovvero l’ivoriano Franck Kessie. La situazione contrattuale del centrocampista è ben nota e il club spagnolo è uno dei tanti che vorrebbe approfittarne. Tra gli altri obiettivi c’è anche l’interista Marcelo Brozovic, anche lui in scadenza a giugno 2022.

Gli altri nomi della lista vengono dalla Premier League: il primo è Tanguy Ndombele, finito ormai ai margini del Tottenham e già la scorsa estate proposto al Barca. Infine il centrocampista del Manchester United, Donny Van de Beek. Anche l’ex Ajax non trova spazio ai Red Devils e cerca una nuova avventura. Il Barcellona quindi si aggiunge a Liverpool e United nella corsa al centrocampista del Milan.