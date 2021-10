Milan, si muove Moncada: “È andato a vedere l’attaccante dal vivo”

Il giornalista ha riportato sul suo profilo twitter che i rossoneri sono fortemente interessati a lui. Due settimane fa Moncada era a Parma per visionarlo.

Sono giorni importanti anche in chiave mercato questi. Con lo stop per le nazionali sono cominciati i primi colloqui per assicurarsi i migliori talenti che si sono messi in luce in questa prima parte di stagione e per rinforzarsi nelle prossime sessioni di mercato. Anche la dirigenza rossonera si muove ovviamente in questo senso e prova ad avviare i primi contatti dopo aver monitorato diversi profili.

La strategia è ovviamente sempre quella, dettata da Elliott, di puntare sui giovani e di dare continuità a un progetto che nell’ultimo anno e mezzo a cominciato a dare i suoi frutti. Maldini e Massara sono infatti al lavoro per sondare la fattibilità di alcune operazioni in prospettiva. Tra queste operazioni potrebbe esserci quella per un giovane che tanto bene sta facendo in questi mesi in Serie B, ovvero Lorenzo Lucca.

Il Milan segue Lorenzo Lucca

Secondo Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, il Milan sarebbe fortemente interessato al giovane centravanti del Pisa. Schira ha spiegato sul suo profilo Twitter che Goffrey Moncada, numero uno dell’area scouting dei rossoneri, era a Parma due settimane fa per visionarlo personalmente. In quella sfida il classe 2000 aveva portato momentaneamente in vantaggio i pisani: la gara finì poi sull’1-1.

🚨 Excl. – #ACMilan are really interested in #Pisa’s young striker Lorenzo #Lucca (born in 2000) for the next season. Geoffrey #Moncada went to Parma 2 weeks ago to scout directly him. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 8, 2021

Lucca è salito alla ribalta in questi mesi e su di lui ci sono le attenzioni di tutte le big di Serie A. Con 6 reti è attualmente il capocannoniere della Serie B e il Pisa ha intenzione di valorizzarlo al massimo. Parliamo di un attaccante considerato da tutti come un predestinato, capace di abbinare l’imponente stazza a una velocità e abilità tecnica non indifferente, tanto che si dice che Mancini lo stia già prendendo in considerazione in chiave Nazionale. Il Diavolo si è quindi già mosso per assicurarsi il 9 del futuro: vedremo come si svilupperà la vicenda.