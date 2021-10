Mirante, il club dilettantistico: “Complimenti, in questi mesi si è allenato con noi” – VIDEO

Il Sorrento Calcio si è fatto promotore della tenuta fisica di Antonio Mirante, nuovo portiere del Milan. La società dilettantistica ha postato un video interessante sui social

Antonio Mirante è da oggi un nuovo calciatore del Milan. Il portiere ex Roma è stato acquistato per assoluta necessità dal club rossonero, dato il lungo stop al quale sarà costretto il francese Mike Maignan. Mirante ha firmato un contratto che lo legherà al Milan sino alla fine della stagione, ma ciò non esclude che l’estate prossima possa esserci un prolungamento. Le sue prestazioni saranno decisive!

Il portiere classe 1983 è approdato in rossonero da svincolato. Antonio è rimasto senza squadra a luglio, quando è scaduto il suo contratto con la Roma. Molti si sono chiesti, di conseguenza, quali siano le condizioni atletiche di Mirante e se sia pronto per questa avvincente sfida al Milan. Da un post sui social pubblicato dal Sorrento Calcio abbiamo appreso che Antonio non si è adagiato sugli allori in questi mesi di inattività, e ha continuato ad allenarsi proprio con la squadra dilettantistica militante in Serie D.

Il Sorrento Calcio ha difatti specificato come l’ex Roma abbia lavorato con sè in questi mesi, e per dimostrarlo ha allegato un video del portiere campano all’opera. Queste la didascalia scritta dalla società sul post: “Ci complimentiamo con Antonio Mirante che da oggi è in forza al acmilan. In questi mesi Antonio si è allenato con noi mostrando una professionalità e umiltà fuori dal comune. Siamo felici per lui e gli auguriamo grandi successi in.. rossonero”.

Guarda caso, i colori sociali del Sorrento Calcio sono anch’essi il rosso e il nero.

