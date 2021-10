Mercato, non c’è solo il Milan su Lucca: occhi di due club stranieri

Scout di due società estere presenti a Monza durante la partita dell’under 21 contro la Svezia in cui Lorenzo Lucca è andato anche a segno

Iniziano ad essere davvero tante le attenzioni verso Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 ed in forza attualmente al Pisa in Serie B. Da diversi mesi il Milan ha messo gli occhi su di lui, ma deve stare attento.

L’ex Palermo è andato a segno nell’ultima gara della Nazionale under 21 giocata a Monza contro la Svezia, siglando la rete del momentaneo 1-0 in chiusura di primo tempo nel match poi terminato con il risultato di 1-1. Sugli spalti però erano presenti ben due scout di società estere.

Lucca piace a tutti: il Milan è avvertito

Secondo quanto riportato da tuttob.com, all’U-Power Stadium di Monza erano presenti, durante la partita dell’under 21, gli scout di Southampton e RB Lipsia per visionare da vicino Lorenzo Lucca. E’ stata una gara fortunata per il ventunenne, che ha messo a segno la sua prima rete in Nazionale U21.

Il Milan è avvertito: non è l’unica squadra che osserva Lucca e che proverà ad acquistarlo. Si iniziano a vedere anche i primi club esteri sulle sue tracce. Presto Maldini e Massara potrebbero avanzare la prima offerta ufficiale al Pisa nel tentativo di eludere tutti gli altri team interessanti al calciatore, anche coloro i quali hanno disponibilità economiche nettamente superiori ai rossoneri.