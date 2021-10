ML – Buone notizie da Milanello: Ibra in gruppo, con lui anche Krunic e Calabria

Il Milan riabbraccia tre giocatori oggi. Ibrahimovic, Krunic e Calabria tornano ad allenarsi in gruppo e sono di conseguenza arruolabili per il Verona.

Arrivano finalmente buone notizie da Milanello. Stefano Pioli ritrova alcuni elementi importanti della rosa in vista della sfida contro il Verona di Igor Tudor.

Nella giornata di oggi si rivedono in gruppo tre pedine importanti della squadra rossonera. La notizia che fa sorridere maggiormente i tifosi rossoneri riguarda Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante torna ad allenarsi con i compagni e per questo motivo la convocazione per il match si sabato è più vicina. Da quanto emerso negli ultimi giorni sembrava che Ibra sarebbe stato disponibile soltanto per la sfida col Porto, ma la sua presenza in gruppo aumenta le sue chance di presenza col Verona.

Insieme allo svedese presenti anche Rade Krunic e Davide Calabria. Altri due recuperi molto importanti, a due giorni dalla ripartenza del campionato, e soprattutto ottime indicazioni in vista della trasferta di Champions League di martedì prossimo. Pioli può contare su tre elementi in più per le scelte nei prossimi match.