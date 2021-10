Milan, quanto è costato Ibrahimovic per ogni minuto giocato in Serie A

Ibrahimovic sicuramente decisivo da quando è tornato al Milan, ma anche tanti gli infortuni per lui.

Non ci sono dubbi sull’importanza che ha avuto Zlatan Ibrahimovic per la squadra rossonera, i numeri parlano chiaro: 29 gol e 8 assist in 38 partite. Tuttavia, sono anche molti i match saltati per infortunio.

In questa stagione il centravanti svedese ha collezionato solamente una presenza, la mezzora giocata nella vittoria per 2-0 contro la Lazio il 12 settembre. Quello spezzone di gara gli bastò per segnare un gol. Doveva essere la fine del calvario, dopo l’operazione al ginocchio sinistro effettuata a giugno, invece poi ha avuto un problema a un tendine d’Achille e un polpaccio.

Ora Ibrahimovic sembra aver finalmente recuperato dagli ultimi problemi fisici e da ieri è tornato ad allenarsi in gruppo. È possibile la sua convocazione per Milan-Hellas Verona di sabato sera. In base a come andrà la partita, bisognerà vedere se Pioli gli concederà qualche minuto oppure se attenderà la successiva partita di Champions League contro il Porto per ridargli spazio.

Intanto il Corriere della Sera ha fatto un calcolo di quanto è costato al minuto Zlatan al Milan finora. Il dato si riferisce alla Serie A e il totale ammonta a 4.392 euro al minuto. Il bomber scandinavo ha collezionato complessivamente 2.891 minuti in campo in campionato. È stato considerato metà ingaggio della prima stagione (essendo arrivato a gennaio 2020), tutto quello della seconda e un terzo dell’annata in corso. Totale: 12,7 milioni netti, stando alle stime del quotidiano sportivo nazionale.

In Serie A ci sono anche casi peggiori di quello di Ibra. Ad esempio, Alexis Sanchez e Arturo Vidal finora sono costati all’Inter rispettivamente 7.732 e 7.416 euro al minuto. Aaron Ramsey alla Juventus 7.809 euro. Rispetto al centravanti del Milan, però, nel loro caso viene tenuto conto della piena stagione 2019/2020. Zlatan, come detto in precedenza, è arrivato a metà.