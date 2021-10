Milan-Verona, probabili formazioni: tanti titolari assenti, ma c’è un importante ritorno

Stefano Pioli ha scelte quasi obbligate in vista di Milan-Verona. Possibile riposo per un paio di titolari rossoneri.

Si avvicina finalmente il ritorno del campionato di Serie A, dopo l’ennesima lunga sosta per le Nazionali. Il Milan domani sera giocherà l’anticipo del sabato contro l’Hellas Verona. Match ricco di insidie ma alla portata dei secondi in classifica.

Per Stefano Pioli alcune scelte saranno obbligate. In vista del match di domani il Milan farà sicuramente a meno di diversi infortunati: out il portiere titolare Maignan (appena operatosi al polso), ma anche i vari Florenzi, Bakayoko, Messias e Theo Hernandez. Il terzino è risultato positivo al Covid-19.

Il tecnico del Milan dovrà considerare anche il successivo e delicato match di Champions League con il Porto. Una sfida da non fallire, per evitare di restare fuori dalla corsa alla qualificazione. Per questo le scelte di formazione verranno ponderate accuratamente.

La formazione del Milan

Secondo le ultime indicazioni, mister Pioli potrebbe lasciare inizialmente in panchina due titolarissimi per scelta tecnica. Simon Kjaer e Rafael Leao, entrambi di ritorno dalle gare delle proprie nazionali, potrebbero riposare contro il Verona.

Con loro in panchina anche i rientranti Davide Calabria e Zlatan Ibrahimovic. Entrambi potrebbero giocare giusto uno spezzone domani a San Siro, per poi essere arruolati dal 1′ minuto in Champions League ad Oporto. Una strategia che dunque rende più prevedibile la formazione titolare per domani.

Tatarusanu sostituirà Maignan tra i pali. Difesa a quattro con i francesi Kalulu e Ballo-Touré sulle corsie laterali, mentre il tandem centrale sarà composto da Tomori e Romagnoli. In mediana Kessie accanto a Tonali. Trequarti formata da Saelemaekers, Brahim Diaz e Rebic, con il ritorno di Giroud al centro dell’attacco.

L’undici titolare del Milan: (4-2-3-1) Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Kessie, Tonali; Saelemaekers, B. Diaz, Rebic; Giroud.

La formazione dell’Hellas Verona

Qualche dubbio di formazione anche per Igor Tudor, che arriverà a San Siro con un Verona battagliero ed in buona forma dopo i recenti risultati. Il tecnico croato non cambierà certamente formula tattica, schierando una difesa a tre molto fisica ed un centrocampo aggressivo.

Gli unici ballottaggi sono in mediana, dove il giovane Ilic non è ancora al meglio e potrebbe essere rimpiazzato dal rientrante Miguel Veloso. Mentre in attacco l’ex milanista Kalinic spera in una conferma nel duello con l’argentino Simeone.

L’undici titolare del Verona: (3-4-3) Montipò; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Kalinic, Caprari.