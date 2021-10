Milan, osservatori in Lega Pro | Nel mirino il Gavi italiano

Gli scout del club rossonero sono andati a visionare dal vivo il giovane centrocampista classe 200. A riportarlo è giornalista Nicolò Schira sul suo profilo Twitter.

Il Milan continua a seguire diversi profili in ottica futura. Il dictat della società rossonera è chiaro: lavorare in prospettiva e dare continuità al progetto iniziato.

Non si parla soltanto i soliti nomi che sono sul taccuino di Maldini e Massara, ma anche di giovani talenti in rampa di lancio che tanto bene stanno facendo nelle serie minori. Secondo le ultime indiscrezioni infatti il Diavolo starebbe cercando addirittura in Serie C, dove si sta mettendo in mostra un promettente classe 2004. Il Milan avrebbe infatti messo gli occhi su un giovanissimo centrocampista del Cesena, Tommaso Berti, sul quale sembra già esserci grande concorrenza.

Gli scout del Milan a visionare Tommaso Berti

A riportare la notizia è Nicolò Schira. Il giornalista ha spiegato sul suo profilo Twitter che il club rossonero è andato a visionare il giocatore dal vivo, così come hanno fatto anche gli scout di Juventus e Sassuolo. Il diciassettenne ha totalizzato finora 5 presenze con la squadra romagnola (seconda in classifica) in questa stagione.