Milan-Verona, anche Brahim Diaz in dubbio: le ultime

Le parole di Stefano Pioli rilasciate qualche minuto fa in conferenza stampa su Brahim Diaz fanno preoccupare ulteriormente i tifosi rossoneri

Piove sul bagnato in casa Milan. E’ vero, c’è il possibile recupero di Ibrahimovic per la gara di domani contro l’Hellas Verona, ma una nuova assenza potrebbe far preoccupare i tifosi rossoneri.

Pioli in conferenza ha parlato delle condizioni di Brahim Diaz: “Ieri stava bene, oggi è un po’ indisposto. Valuteremo domani se convocarlo o meno”. Cosa avrà valuto dire il tecnico rossonero? Cosa succede a Brahim Diaz? Tante le voci in questo momento che spaventano l’ambiente.

Brahim Diaz indisposto: le ultime da Milanello

Le parole di Pioli destano preoccupazione, ed in questi minuti stiamo cercando di capire cosa intenda il mister del Milan con “indisposto“. Fatto sta che Brahim Diaz è in dubbio per la gara di domani sera contro l’Hellas Verona, per questo adesso si cominceranno a fare anche valutazioni sul possibile sostituto sulla trequarti.

In conferenza Pioli ha anche parlato di Krunic, dichiarando che sta bene e può fare benissimo il ruolo dietro la punta. Che possa essere Rade l’indiziato principale a prendere il post di Brahim dal primo minuto?