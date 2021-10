Milan-Verona, probabili formazioni: i dubbi di Pioli e Tudor

Pioli deve sciogliere gli ultimi nodi sulla formazione da impiegare in Milan-Verona.

Oggi la squadra rossonera affronta l’Hellas a San Siro e dovrà farlo senza alcuni titolari. Infatti mancheranno Mike Maignan, Theo Hernandez e Brahim Diaz. Pesanti perdite, però Stefano Pioli non si piange addosso.

Il Milan è determinato a vincere contro il Verona, vuole essere più forte delle avversità che gli stanno capitando. I 3 punti sarebbero importanti sia per la classifica del campionato che per avere una spinta in più in vista della prossima partita di Champions League contro il Porto.

Serie A, probabili formazioni Milan-Hellas Verona

In porta spazio a Ciprian Tatarusanu, che dovrà dare il massimo per non far rimpiangere Maignan. In difesa l’unico dubbio di Pioli sembra essere tra Pierre Kalulu e Davide Calabria per la titolarità della fascia destra. A sinistra pare scontato l’impiego di Fodé Ballo-Touré, mentre al centro ci sarà coppia Tomori-Romagnoli. Panchina per Simon Kjaer, preservato in vista di Porto-Milan.

A centrocampo una maglia andrà sicuramente a Franck Kessie, squalificato in Champions League, mentre l’altra è contesa da Sandro Tonali e Ismael Bennacer. I due dovrebbero fare staffetta oggi. Sulla trequarti dovrebbero essere impiegati Alexis Saelemaekers, Daniel Maldini e uno tra Rafael Leao e Ante Rebic. Al centro dell’attacco dovrebbe esserci il ritorno di Olivier Giroud.

Igor Tudor ha recuperato un po’ di calciatori e ha diverse scelte da poter fare. Il modulo di base dovrebbe essere il 3-4-2-1. Davanti a Montipò il trio difensivo Dawidowicz-Gunter-Casale. A centrocampo due dubbi Faraoni-Sutalo per la corsia destra e Veloso-Ilicic al centro. Gli altri posti dovrebbero essere di Tameze e Lazovic. Barak e Caprari agiranno sulla trequarti. In attacco Giovanni Simeone pare favorito su Nikola Kalinic, ex centravanti del Milan.

MILAN-VERONA, PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu (Calabria), Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Bennacer (Tonali), Kessie; Saelemaekers, Daniel Maldini, Leao (Rebic); Giroud.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Casale (Magnani); Faraoni (Sutalo), Tameze, Veloso (Ilic), Lazovic; Caprari, Barak; Simeone (Kalinic).