Milan-Verona, streaming e diretta tv: dove vedere il match oggi

Milan-Verona è il match conclusivo del programma di sabato 16 ottobre della 8.a giornata di Serie A. Le indicazioni sulla diretta tv e streaming

A due settimane dalla convincente vittoria contro l’Atalanta, il Milan riprende il cammino in campionato, ospitando a San Siro il Verona di Igor Tudor. Un match, quello contro gli scaligeri, che si è rivelato a dir poco insidioso per i rossoneri nelle ultime due stagioni con due pareggi, in casa (1-1; 2-2), entrambi in rimonta dopo lo svantaggio iniziale.

Milan che affronterà la sfida odierna, di nuovo, con l’ormai cronica emergenza infortuni. Settimana nerissima a riguardo per i rossoneri che hanno perso Maignan operato al polso, Hernandez e Diaz positivi al Covid e Messias che ne avrà per tre settimane per un problema muscolare. Out anche Florenzi, operato a inizio ottobre al ginocchio. Il Verona di Tudor, dal canto suo, si presenta a San Siro in grande fiducia, forte di 4 risultati utili consecutivi e ben 12 gol segnati a Roma, Spezia, Salernitana e Genoa.

Leggi anche

Milan-Verona, dove vedere la partita

Milan-Verona sarà trasmessa in simulcast su Sky e Dazn. Gli abbonati alla pay tv potranno vedere il match sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251 e sul DTT (canali 473; 483) con la telecronaca di Federico Zancan e Luca Marchegiani. Approfondimenti in studio nel pre e post partita con Alessandro Bonan e i suoi ospiti. In tarda serata previsti i primi passaggi in replica della partita. Gli abbonati a Sky possono vedere Milan-Verona in streaming su Sky Go (sui canli sopracitati) e NowTv con il pass sport.

La diretta streaming su Dazn sarà disponibile come di consueto con l’applicazione visibile in abbonato su smart tv, smartphone, tablet o altri dispositivi come Amazon Fire Stick, decoder Tim Vision e Playstation. Su pc, invece, Dazn è disponibile sul sito di riferimento.

Anche sabato prossimo 23 ottobre, il match tra Bologna e Milan delle 20.45 sarà trasmesso in tv e streaming su Sky e Dazn. I rossoneri torneranno in esclusiva su Dazn per le altre due sfide di ottobre contro Torino nel turno infrasettimanale e Roma (31/10 nel posticipo domenicale).