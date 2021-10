Moviola Milan-Verona: rigore Romagnoli-Kalinic, dubbi sulla decisione

L’arbitro non ha avuto esitazioni, fischiando subito il penalty in favore del Verona per fallo di Romagnoli su Kalinic: proteste del capitano

Inizio shock del Milan contro il Verona. Dopo venticinque minuti di gioco il risultato è sul 2-0 in favore degli ospiti, decidono finora le reti di Caprari e di Barak su rigore.

Primo gol arrivato su disattenzione della retroguardia rossonera, che si è fatta trovare impreparata sull’inserimento di Caprari. Tatarusanu l’ha toccata ma nulla ha potuto. Farà discutere invece il rigore assegnato al Verona. Scontro tra Romagnoli e Kalinic, entrambi finiscono a terra ma l’arbitro fischia subito il calcio di rigore.

Milan-Verona, rigore Romagnoli: quanti dubbi

Veementi proteste del Milan, in primis con Romagnoli che diceva di essere stato sgambettato dall’attaccante gialloblu. Secondo Luca Marchegiani di Sky Sport il difensore milanista era in vantaggio su Kalinic, ma il direttore di gara sicuramente non era d’accordo con questo punto di vista.

C’è stato anche il silent check del VAR, durato circa un minuto, che però non ha cambiato la decisione presa in diretta. Probabilmente si è vista anche la spinta ad inizio azione ai danni di Bennacer, anche in quel caso non segnalata dall’arbitro. Insomma, diverse opinioni su questo rigore, ma resta nel frattempo la rete siglata da Barak.