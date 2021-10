Diretta Live Milan-Verona: cronaca e risultato in tempo reale della partita valida per l’ottava giornata del campionato Serie A 2021/2022.

Milan-Hellas Verona: la cronaca del match

45’+2′ – PRIMO TEMPO FINITO A SAN SIRO. Milan-Verona 0-2. Decidono i gol di Caprari e Barak. Rossoneri non bene.

45′ – Due minuti di recupero concessi dall’arbitro.

42′ – Daniel Maldini spreca malamente un contropiede.

41′ – Ballo-Touré ci prova al volo col sinistro, non inquadra la porta.

38′ – Ammonito Casale per fallo su Leao.

36′ – Esce Rebic per un problema fisico, entra Rafael Leao. (LA NOTIZIA)



34′ – Non è il solito Milan. Alcune assenze si sentono e il gioco non ha la solita fluidità.

30′ – Saelemaekers ci prova con il destro dalla distanza, ma tira centrale e Montipò para facilmente.

27′ – Bella azione di Calabria, che arriva al tiro da fuori area e calcia alto purtroppo.

25′ – Ammonito Kalinic.

24′ – GOL VERONA. Barak batte Tatarusanu dagli 11 metri.

21′ – RIGORE PER IL VERONA. FALLO DI ROMAGNOLI SU KALINIC. Il VAR conferma la decisione di Prontera. (LA MOVIOLA)

19′ – Verticalizzazione di Kessie per Daniel Maldini, palla leggermente troppo lunga, Montipò in uscita bassa anticipa il rossonero.

18′ – Interessante cross di Rebic dalla sinistra, né Giroud né Calabria riescono a sfruttarlo.

15′ – Pericolosissimo Lazovic, che si inserisce bene in area e crossa dal fondo, ma Kalinic non trova la deviazione precisa verso la porta.

14′ – Hellas davvero in palla a Milano. La squadra di Pioli non riesce a giocare come al solito.

9′ – Gran palla di Rebic per la conclusione al volo di Daniel Maldini dall’interno dell’area, palla alta.

7′ – GOL VERONA. Caprari trafigge Tatarusanu. Difesa del Milan disattenta, l’ex Sampdoria con un destro al volo non sbaglia davanti al portiere rossonero.

5′ – Ammonito Ceccherini per fallo netto su Rebic, cartellino sacrosanto.

3′ – Ilicic pericoloso all’interno dell’area con un tiro di sinistro, ma Tatarusanu è bravo a tuffarsi e a mettere in angolo.

1′ – È iniziata Milan-Verona!

Alle 20:45 l’arbitro Prontera darà il via alla partita a San Siro.

Formazioni ufficiali Milan-Hellas Verona

MILAN (4-2-3-1): Tătărușanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Maldini, Rebić; Giroud. A disp.: Jungdal; Conti, Gabbia, Kalulu, Kjær; Castillejo, Krunić, Tonali; Ibrahimović, Leão, Pellegri. All.: Pioli.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Ilić, Veloso, Lazović; Barak, Caprari; Kalinić. A disp.: Berardi, Pandur; Çetin, Magnani, Šutalo; Bessa, Hongla, Rüegg, Tameze; Cancellieri, Lasagna, Simeone. All.: Tudor.

Arbitro: Prontera di Bologna.

La presentazione della partita di San Siro

Dopo la sosta nazionali torna il campionato e il Milan riceve l’Hellas Verona a San Siro. I rossoneri vengono da tre vittorie consecutive contro Spezia, Venezia e Atalanta. L’obiettivo è quello di ripartire con un altro successo per rimanere nei piani altissimi della classifica.

Pioli ha recuperato Giroud, Ibrahimovic e Krunic, ma deve rinunciare a titolari come Maignan, Theo Hernandez e Brahim Diaz. Out anche Florenzi, Bakayoko e Messias e Mirante. Prima da titolare al Giuseppe Meazza per Daniel Maldini, che aveva giocato dal primo minuto anche a La Spezia. Occasione anche per Tatarusanu e Ballo-Touré, chiamati a dimostrarsi affidabili.

Il Verona di Tudor nell’ultimo match di Serie A ha vinto 4-0 contro lo Spezia. Ha fatto 8 punti nelle ultime quattro giornate. Gli scaligeri non vanno sottovalutati, anche se il Diavolo ovviamente parte favorito oggi.