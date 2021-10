Sky – Milan, infortunio Messias: stabiliti i tempi di recupero

A Sky Sport Manuele Baiocchini fa il punto sul piano di recupero dell’attaccante brasiliano, che è solo all’inizio della sua riabilitazione.

Il Milan comincia pian piano a recuperare dei pezzi in vista dei prossimi impegni, Per alcuni elementi invece bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo prima di rivederli in campo.

Manuele Baiocchini è intervenuto nell’edizione odierna di Sky Sport: il giornalista di Sky ha parlato del programma di recupero di uno degli indisponibili tra le fila dei rossoneri. Si tratta del brasiliano Junior Messias, il trequartista prosegue il suo lavoro personalizzato per arrivare al recupero. L’ex Crotone ha corso in maniera blanda sul campo esterno di Milanello e il suo percorso di riabilitazione può dirsi soltanto all’inizio.

La tempistica stimata per il recupero completo del classe 1991, che l’anno scorso aveva collezionato ben 36 presenze e 9 reti, e che quest’anno ha giocato solo uno spezzone con l’Atalanta, è di circa tre settimane. I tifosi rossoneri si augurano di vederlo presto protagonista in campo anche con la maglia del Diavolo. Nel frattempo, con Brahim Diaz positivo al Covid, Stefano Pioli sulla trequarti punta tutto su Daniel Maldini.