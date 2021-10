Porto-Milan, i convocati di Pioli: ci sono Bakayoko e Ibra, out Rebic

Diramata la lista dei convocati in vista di Porto-Milan, gara valevole per la terza giornata di UEFA Champions League

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per Porto-Milan, gara in programma domani sera a Oporto e che si disputerà allo stadio Do Dragao: c’è anche un rientro.

Il tecnico rossonero ha inserito in lista anche Tiemoue Bakayoko, che dunque fa il suo ritorno tra i convocati dopo il problema muscolare rimediato nella gara contro la Lazio. C’è anche Ibrahimovic, anche se Pioli ha espressamente detto che non partirà titolare.

Convocati Porto-Milan, ecco gli assenti

Assente Rebic reduce da una distorsione alla caviglia. Ancora out Messias così come Mirante: il nuovo portiere del Milan sta lavorando per entrare presto in forma ed alternarsi dunque con Tatarusanu. Sarà ancora quest’ultimo il titolare nella delicata sfida di domani.

Qui la lista completa dei convocati, ufficializzati tramite i canali social della società: