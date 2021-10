Champions League, classifica girone Milan in tempo reale

In questi minuti è in corso Porto-Milan, la terza partite della fase a gironi di Champions League. Si sta giocando anche Atletico Madrid-Liverpool. La classifica aggiornata del girone

Il Milan è attualmente in campo allo Stadio do Dragao di Oporto per giocare la terza giornata della fase a gironi di Champions League. I rossoneri sono alla ricerca dei primi punti in questa competizione dopo aver perso le prime due contro Liverpool e Atletico Madrid, le altre due squadre del gruppo che in questo momento si stanno affrontando al Wanda Metropolitano.

Entrambe le partite sono in corso. Il Milan ha bisogno di vincere per avere qualche chance di qualificazione, anche perché la prossima partita sarà ancora contro il Porto a San Siro: se Pioli e i suoi dovessero riuscire a fare sei punti, allora si aprirebbero nuovi e importanti orizzonti. Intanto però è importante vincere questa sera. Ecco di seguito la classifica e i risultati delle partite aggiornati in tempo reale del girone B di Champions League.

Milan in Champions League, risultati e classifica del girone B in diretta

Risultati:

Atletico Madrid-Liverpool 1-2 (Salah, Keita, Griezmann)

Porto-Milan 0-0

Classifica girone B: