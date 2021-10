Milan, tocca a Bennacer: nuova offerta di rinnovo, novità sulla clausola da 50 milioni

Il Milan continua a lavorare sui rinnovi per blindare i propri titolari. Presentata l’offerta per trattenere il centrocampista

La stagione dei rinnovi contrattuali in casa Milan è ufficialmente cominciata. I rossoneri devono affrettarsi a raggiungere gli accordi per i propri migliori calciatori, viste le scadenze prossime o la volontà di evitare assalti dalle big internazionali.

Questa mattina si è scritto e parlato di un’offerta inviata a Theo Hernandez. Il terzino rossonero, dopo la firma ufficiale di Alexis Saelemaekers, dovrebbe essere il prossimo ad essere blindato dal club. La volontà di trovare un accordo in tempi brevi mette d’accordo tutti.

Non solo Theo: il Milan starebbe agendo in queste ore con una certa rapidità anche per siglare il rinnovo di un altro titolare. Un calciatore che sta tornando protagonista nelle ultime settimane e che per la formazione di Stefano Pioli rappresenta un elemento centrale.

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, il Milan avrebbe lanciato la prima proposta contrattuale a Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino ha attualmente un accordo con i rossoneri in scadenza a giugno 2024. L’intenzione è di blindarlo per almeno altri due anni ed evitare pressing di altre società.

Lo stipendio di Bennacer al momento è di 1,5 milioni netti a stagione. La prima offerta del Milan di adeguamento prevede un ingaggio da 2,8 milioni annui più bonus, condizionati dal rendimento del centrocampista e dai risultati di squadra.

