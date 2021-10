Bologna-Milan, conferenza stampa Pioli: data e orario

Torna a parlare dopo la sconfitta in Champions League contro il Porto mister Pioli. Lo farà alla vigilia del Bologna: capiremo l’umore in casa Milan

Non c’è tempo per mangiarsi le mani o per i rimpianti. Dopo la sconfitta di Oporto (la terza su tre partite) il Milan torna subito in campo, sabato al Dall’Ara di Bologna.

Quella di ieri è stata una partita che ha messo molto in difficoltà i rossoneri soprattutto dal punto di vista dell’intensità. Una caratteristica che di solito appartiene al Milan almeno in campionato. Siamo infatti abituati a vedere una squadra che pressa dal primo all’ultimo minuto, ma in Europa è tutta un’altra storia.

Pioli parlerà in conferenza prima del Bologna

Di questo e di molto altro si parlerà nella conferenza stampa pre-Bologna di Stefano Pioli. Come di consueto, il tecnico emiliano parlerà con i giornalisti prima della gara in programma. Sabato si torna in campo, alle 20.45 contro il Bologna in una gara che sicuramente non sarà semplice.

Contro l’ex Mihajlovic infatti non è mai facile giocare, ma il Milan ha intenzione di riscattarsi subito dopo il Porto. In campionato l’andamento è molto diverso rispetto alla Champions ed è obbligatorio continuare così. Pioli parlerà nella giornata di venerdì alle ore 14, seguiremo ovviamente insieme la sua conferenza con la diretta testuale sempre qui su Milanlive.