Milan, non solo Belotti: anche un difensore dal Torino

Secondo quanto riferito dal quotidiano Tuttosport, i rossoneri sono interessati al difensore classe 1997. C’è però la concorrenza di Napoli e Inter.

Il club rossonero continua a vigilare sul mercato e si parla dell’interesse per un difensore che molto bene sta facendo in Serie A, già da qualche anno.

Il Milan, dopo la grande delusione nella trasferta di Champions League in Portogallo, è pronta a ributtarsi sul campionato, competizione dove invece sta viaggiando alla grande, con sette vittorie e un pari nelle prime otto giornate. Intanto però Maldini e Massara lavorano in ottica futura e studiano dei possibili colpi in vista delle prossime sessioni di mercato.

Sembrerebbe che i rossoneri vogliano rinforzarsi nel reparto arretrato nel quale, in attesa di conoscere il futuro di Alessio Romagnoli, serve un rincalzo importante. Da qui l’interesse per un difensore proveniente dalla nostra Serie A, che da qualche anno ormai sta ben figurando in Italia, sia sotto il profilo difensivo, che anche dal punto di vista realizzativo, grazie alla sua grande abilità nel gioco aereo. parliamo del leader difensivo del Torino, Gleison Bremer.

Al Milan piace Bremer, ma c’è concorrenza

Tuttosport riferisce infatti che il centrale del Toro è finito nelle mire del club rossonero. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il presidente granata Urbano Cairo vuole blindare il suo gioiello, per evitare di perdere sia lui che Andrea Belotti in un solo colpo, cosa che non sarebbe affatto positiva sia per la squadra che per la tifoseria.

Al brasiliano, il cui contratto scade nel 2023, sarà proposto il prolungamento di un altro anno, con conseguente aumento di ingaggio. Sul giocatore però non ha messo gli occhi soltanto il Diavolo. A detta di Tuttosport anche il Napoli, che lo ha visionato da vicino questa domenica, e l’Inter sono interessate al difensore 24enne.