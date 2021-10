Bologna, possibile un rientro col Milan: oggi allenamento parziale in gruppo

Novità in casa Bologna a qualche giorno dalla sfida contro il Milan di Stefano Pioli, che vuole riscattarsi dopo la sconfitta in Champions

Non c’è tempo per rifiatare e pensare agli errori della gara contro il Porto, perché il Milan sabato torna a giocare in campionato e lo farà contro il Bologna di Mihajlovic.

I rossoneri stanno tentando di recuperare Ante Rebic, che oggi è tornato ad allenarsi seppur separandosi dal gruppo. Ancora in dubbio la presenza di Theo Hernandez e Brahim Diaz, positivi al Covid ma sperano di poter negativizzarsi in tempo.

Bologna-Milan, in dubbio la presenza del centrocampista

Sinisa Mihajlovic vorrebbe arrivare a questa importante sfida con tutti gli effettivi a disposizione. C’è però l’incognita Jerdy Schouten in casa rossoblu, che questo pomeriggio si è allenato solo in parte con i compagni svolgendo poi un lavoro personalizzato.

In dubbio dunque la sua presenza contro i rossoneri. E’ rimasto ai box invece Michael Kingsley, mentre Kevin Bonifazi ha fatto terapia. Resta da capire se questi giocatori, in particolar modo Schouten, riusciranno a recuperare in vista della gara contro la squadra di Pioli. Partita che, ricordiamo, si disputerà sabato sera al Dall’Ara.