Milan, segnali positivi da Milanello | Già domani in gruppo?

Secondo le ultime news riportate da Sky Sport, il rossonero potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo già da domani. Il suo rientro sarebbe fondamentale!

Non un periodo splendido per il Milan e la sua rosa. Se contro il Verona, in campionato, i rossoneri sono riusciti nell’impresa della rimonta, nonostante le tante assenze, stessa cosa non è accaduta contro il Porto ieri sera in Champions League. Un fatto lecito, dato che nella prestigiosa competizione, il tasso tecnico è ben più elevato.

Il Milan di Pioli è sceso in campo al Do Dragao orfano di alcuni dei suoi pezzi più pregiati, ed inevitabilmente la prestazione di squadra ne ha risentito parecchio. Assolutamente evidente la difficoltà di costruzione da parte dei rossoneri, con Fodé Ballo-Touré e Rade Krunic non all’altezza. Anche Rafael Leao è sembrato parecchio spento, nessun lampo di genio e poca fantasia.

Insomma, il Diavolo ha faticato davvero tanto contro gli uomini di Coincecao, e la mancanza di Brahim Diaz, Ante Rebic e Theo Hernandez è stata decisiva. L’ambiente rossonero aspetta trepidante il rientro dei tre talenti. Ma se per Brahim Diaz e Theo Hernandez è necessaria la guarigione dal coronavirus, il discorso è ben diverso per Ante Rebic. Il croato potrebbe presto rientrare ad allenarsi in gruppo e quindi essere a disposizione per la prossima di campionato contro il Bologna.

Milan, Rebic in gruppo già domani

Manuele Baiocchini, inviato di Sky Sport a Casa Milan, oggi ha fatto il punto sulla situazione degli indisponibili. Il noto giornalista ha ricordato che è difficile stimare tempi di recupero per Brahim e Theo: soltanto un tampone negativo può decidere il loro rientro. Mentre per Ante la situazione sembra essere più positiva. Come vi abbiamo raccontato nella giornata di oggi, l’attaccante croato ha svolto una seduta di allenamento personalizzato sul campo.

Ma già domani potrebbe rientrare ad allenarsi in gruppo e quindi essere disponibile per la gara di sabato contro il Bologna. Questo quanto riportato dallo stesso Baiocchini a Sky Sport. Per il croato, per fortuna, si è trattato di una semplice distorsione alla caviglia. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno, anche attraverso ulteriori esami strumentali, ma tutto fa pensare che domani Ante potrà allenarsi insieme al resto dei compagni.