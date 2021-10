Dalla Francia – L’Equipe pazzo dell’ex Milan: “E’ un fenomeno”

L’approfondimento dell’importante quotidiano francese sull’ex Milan, fino a due stagioni fa con i rossoneri con cui non ha brillato

In Francia sono tutti pazzi del centrocampista offensivo arrivato dal Milan a settembre del 2020. Con i rossoneri non ha saputo incidere, ma nella sua nuova squadra ha trovato l’equilibrio giusto.

Il fantasista attualmente in forza all’Olympique Lione sta facendo impazzire tutta la Francia, che ne sta ammirando le grandi qualità tecniche. Qualità mai messe in dubbio nemmeno quando era un giocatore del Milan, ma in Italia non è riuscito ad imporsi così come sta facendo ora.

Il Lione si tiene stretto il suo gioiello: è l’ex Milan Paquetà

Tutti innamorati di Paquetà in Francia. Il brasiliano sta facendo davvero bene col Lione e tutti in Ligue 1 si sono accorti delle sue enormi potenzialità. Ecco cosa dice l’approfondimenti su di lui scritto dal quotidiano L’Equipe: “Paquetà, il fenomeno sotto esame. Dopo l’ennesima prestazione positiva contro il Monaco, Lucas continua ad impressionare tutti gli addetti ai lavori, rimasti esterrefatti dalla sua qualità”.

Continua così l’analisi del giornale: “Dopo il fallimento a Milano, il 24enne si è rimesso in gioco affermandosi come il miglior giocatore per distacco del Lione. Sa intrepretare bene tutti i ruoli del centrocampo della squadra di Garcia. Addirittura ha giocato da attaccante sostituendo Dembele. 4 gol già per lui, che è in crescita costante”.